Беларусь примет в сентябре два чемпионата Европы по воднолыжному спорту

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет в сентябре 2019 года взрослый и юниорский чемпионаты Европы по водным лыжам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
Соревнования за риксеном (электротягой) среди ведущих спортсменов состоятся 6-8 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки по воднолыжному спорту в поселке Волчковичи под Минском. Здесь же спустя неделю, 13-15 сентября, пройдет юниорское континентальное первенство.
В предстоящие выходные на водохранилище "Птичь" в Волчковичах пройдет открытый чемпионат Беларуси среди спортсменов от 15 до 19 лет. Более 30 воднолыжников будут определять сильнейших в фигурном катании и слаломе (13 июля), прыжках с трамплина (14 июля). Как отметили в тренерском штабе, данные соревнования являются для атлетов отборочными к предстоящему домашнему юниорскому чемпионату Европы.
Годом ранее белорусские воднолыжники заняли первое командное место среди девушек и юношей, в сентябре команда постарается подтвердить статус одной из ведущих сборных в Европе.-0-
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