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Беларусь рассчитывает получить больше квот для тяжелоатлетов на Олимпиаду в Токио

Спорт 23.04.2019 | 13:26
Виктор Шершуков (в центре)
Виктор Шершуков (в центре)

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает получить больше квот для тяжелоатлетов на Олимпиаду в Токио. Об этом заявил сегодня журналистам главный тренер национальной команды по тяжелой атлетике Виктор Шершуков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на встрече главы государства с членами национальной команды по тяжелой атлетике обсуждались будущие старты белорусских атлетов. Было отмечено, что сейчас у сборной только две квоты для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио - мужская и женская. Президент поставил задачу приложить все усилия, чтобы увеличить их число.

Виктор Шершуков сказал, что этот вопрос может быть решен положительно соответствующими международными структурами. "Работаем, но будем работать еще активнее, - подчеркнул он. - Беларусь сейчас на очень хорошем счету". Главный тренер команды добавил, что другие страны также отстаивают свои права на большее число квот, в том числе в судебном порядке. "По два раза наказаны, и отбирать квоты - это нарушение всех прав", - считает Виктор Шершуков. Возможно, белорусским атлетам удастся получить еще две квоты - по одной у мужчин и женщин.

На Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году, белорусская тяжелая атлетика будет представлена в полном составе. "Там будет полный набор лицензий, и все идет к тому, что мы можем взять три медали, а может, четыре. У нас сейчас порядка восьми человек, которые могут бороться за олимпийские медали", - заметил Виктор Шершуков.

По его мнению, команда могла завоевать больше медалей и на прошедшем в Батуми чемпионате Европы. Однако необъективное судейство лишило страну этой возможности. "У нас три медали отобрали: у Лаптева, Арямнова и Мудревского. Судейство отвратительное", - заявил главный тренер сборной. Во время встречи с тяжелоатлетами Президент подчеркнул, что надо отстаивать свои позиции и результаты. Может быть, получить медали и не удастся, но команду будут уважать за принципиальность.

Виктор Шершуков отметил внимание со стороны государства к тяжелой атлетике. По его словам, даже когда спортсмены пропустили сезон из-за дисквалификации, руководство страны все равно поддерживало этот вид спорта в полном объеме. В других странах (например, в Украине, Армении, Молдове) финансовую поддержку существенно сокращали.

"Мы работали не покладая рук год, и вот результат, который будет прогрессировать еще несколько лет", - подчеркнул главный тренер. Особый вклад в развитие тяжелой атлетики в Беларуси вносят традиции проведения собственных турниров. Среди них международные соревнования памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича Alexander Cup. В ноябре чемпионат пройдет в Гродно и соберет много мировых звезд. "Это будет праздник, а по результатам - второй чемпионат мира. У этого турнира очень высокий статус", - добавил Виктор Шершуков.

Наставник акцентировал, что белорусские тяжелоатлеты настроены показывать результаты и, даже если сборную лишат лицензий в Токио, не намерены выступать за другие страны. "У ребят даже мысли такой не возникает. Я за всех ручаюсь. Страна дала нам все. Пусть мы будем даже с одной лицензией, но впереди следующие Олимпийские игры", - заключил Виктор Шершуков.-0-

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Теги
Беларусь, Олимпиада, тренер, тяжелая атлетика, Япония
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