Беларусь увеличила представительство в комитетах УЕФА

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам заседания утвердил новые составы комитетов и групп на 2019-2023 годы. Представительство Беларуси по сравнению с предыдущим периодом работы увеличилось с трех до пяти человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В комитет юношеского и любительского футбола УЕФА включен председатель АБФФ Владимир Базанов. Первый заместитель председателя федерации Юрий Вергейчик вошел в комитет УЕФА "Хет-трик", директор международно-правового департамента АБФФ Сергей Ильич - в комитет по статусу и трансферам игроков, агентам игроков и матчевым агентам. Технический директор АБФФ Дмитрий Касенок включен в комитет по развитию и технической помощи УЕФА, а заместитель директора международно-правового департамента Светлана Гринкевич - в комитет по женскому футболу УЕФА.-0-