23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году примет более 100 международных спортивных мероприятий. Их перечень утвержден постановлением Совета Министров от 20 декабря №883, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Так, с 1 по 9 января состоится XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет с 1 по 4 мая, международный минский велокарнавал "VIVA Ровар 2020" - 16 мая.

Туры золотой Европейской волейбольной лиги ЕКВ среди мужских и женских команд запланированы на май - июнь, теннисный матч "Кубок Федерации" (женщины) - на апрель. В сентябре-ноябре ожидается матч "Кубок Дэвиса" (мужчины). С 1 по 6 июля спортсменов и болельщиков соберет этап Кубка мира по художественной гимнастике "Челлендж".

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов пройдет с 17 по 24 августа, в ноябре и декабре состоятся международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy 2020 и Кубок мира по таэквондо.-0-