Беларусь в матче Кубка Дэвиса с теннисистами Аргентины представят дебютанты

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны составы команд на матч теннисистов Аргентины и Беларуси в первом раунде нового сезона Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Капитан белорусской команды Александр Василевский сделал ставку на молодых игроков, которые впервые выступят на столь высоком уровне. В состав вошли 20-летний Александр Згировский (1138-й номер рейтинга АТР), 21-летний Мартин Борисюк (1325), а также 18-летние Даниил Остапенков и Эрик Арутюнян, у которых пока нет рейтинга.

Противостоять дебютантам будет куда более опытная команда, в составе которой три игрока из первой сотни мирового рейтинга. Лидером сборной Аргентины является 14-я ракетка планеты Диего Шварцман. Вместе с ним с белорусами сыграют Федерико Кория (62), Гвидо Пелья (85), а также опытнейшие парные игроки Орасио Себальос и Максимо Гонсалес. Стоит отметить, что Гвидо Пелья в 2016 году в составе аргентинской команды стал обладателем Кубка Дэвиса.

Встреча сборных Беларуси и Аргентины пройдет 18-19 сентября в Буэнос-Айресе. Ранее эти команды дважды встречались в матчах Кубка Дэвиса: в 2001 году в Кордове южноамериканцы выиграли 5:0, а в 2004 году в четвертьфинале белорусы взяли реванш с таким же "сухим" счетом. Тогдашний выход в полуфинал стал лучшим результатом белорусских теннисистов за всю историю выступлений.

Сборная Беларуси дебютировала в Кубка Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век - с 1923 года, завоевав чемпионский титул в 2016 году.

В прошлом розыгрыше, состоявшемся в 2019 году, триумфатором в шестой раз в истории стала сборная Испании, победившая в решающем матче канадских теннисистов. Больше всех Кубок Дэвиса завоевывали теннисисты США, у которых 32 титула, 28 раз первыми становились австралийцы, по 10 раз чемпионами были команды Великобритании и Франции.-0-