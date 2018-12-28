Беларусь впервые примет участие в международном детском хоккейном турнире в Швейцарии

28 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь примет участие в международном детском хоккейном турнире в Швейцарии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.

Новополоцкий хоккейный клуб "Химик-2006" будет участвовать в 24-м международном детском хоккейном турнире памяти Жана Тэнгли в городе Марли (кантон Фрибур), который состоится 29-30 декабря. Участие "Химика-2006" обеспечено при поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина, посольства Беларуси в Швейцарии и Федерации профсоюзов Беларуси.

Детский хоккейный турнир проводится ежегодно с 1995 года, традиционно в канун Нового года. В этот раз на швейцарском льду сойдутся детские хоккейные клубы Швейцарии, Германии и Франции. Беларусь впервые попробует свои силы в состязании.

Жан Тэнгли (1925–1991) - швейцарский художник-кинетист, участник движения "Новый реализм", многолетний партнер и соавтор художницы Ники де Сен-Фалль (их самый известный совместный проект - фонтан Стравинского рядом с Центром Помпиду в Париже), автор многочисленных самодвижущихся и самораспадающихся механизмов, собранных из всевозможного промышленного утиля.-0-