Беларусь впервые примет участие в международном детском хоккейном турнире в Швейцарии

28 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь примет участие в международном детском хоккейном турнире в Швейцарии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.
Новополоцкий хоккейный клуб "Химик-2006" будет участвовать в 24-м международном детском хоккейном турнире памяти Жана Тэнгли в городе Марли (кантон Фрибур), который состоится 29-30 декабря. Участие "Химика-2006" обеспечено при поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина, посольства Беларуси в Швейцарии и Федерации профсоюзов Беларуси.
Детский хоккейный турнир проводится ежегодно с 1995 года, традиционно в канун Нового года. В этот раз на швейцарском льду сойдутся детские хоккейные клубы Швейцарии, Германии и Франции. Беларусь впервые попробует свои силы в состязании.
Жан Тэнгли (1925–1991) - швейцарский художник-кинетист, участник движения "Новый реализм", многолетний партнер и соавтор художницы Ники де Сен-Фалль (их самый известный совместный проект - фонтан Стравинского рядом с Центром Помпиду в Париже), автор многочисленных самодвижущихся и самораспадающихся механизмов, собранных из всевозможного промышленного утиля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.47 BYN
|2.482 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.16 BYN
|2.167 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.095 BYN
|3.115 BYN