Беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Международной федерацией тяжелой атлетики

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества с Международной федерацией тяжелой атлетики, прежде всего в сфере обучения тренерского состава и судейского корпуса. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время встречи с генеральным секретарем Международной федерации тяжелой атлетики Моххамедом Хасаном Джалюдом аль-Шаммари, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Тяжелая атлетика в нашей стране - любимый народом вид спорта. Им занимаются во всех регионах Беларуси более 5 тыс. спортсменов. Приятно отметить, что все больше вовлекается женщин - уже более 600. Ежегодно выполняют норматив мастера спорта 35-40 человек", - отметил вице-премьер.

Стороны обсудили подготовку к главному спортивному событию четырехлетия - XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. "Мы возлагаем на наших тяжелоатлетов определенные надежды. Основания для этого есть. Многие белорусские спортсмены неоднократно поднимались на высшие ступени пьедестала почета международных соревнований. Есть опыт, школа, традиции. Мы делаем все необходимое, чтобы они были приумножены. У нас и сегодня есть достойные спортсмены, готовые составить конкуренцию на играх за медали самой высокой пробы и сделать борьбу яркой, а игры запоминающимися", - отметил Игорь Петришенко.

По его словам, интерес для Беларуси также представляет тема создания согласованных, эффективных и гибких антидопинговых программ, повышения качества борьбы с применением запрещенных препаратов. Он выразил сожаление, что страна не имеет права получить более чем одну мужскую и одну женскую лицензии по тяжелой атлетике. "Мы учли отрицательный опыт и сделали вывод из допущенных ошибок. Спортсмены и тренеры, допустившие употребление допинга, наказаны, - обратил внимание вице-премьер. - Мы уважаем и принимаем решение Международной федерации тяжелой атлетики, принятое в отношении нашей страны, но с учетом того, что в последние два года проблем с допингом у белорусских тяжелоатлетов не было, считаем его излишне жестким".

Игорь Петришенко также напомнил, что в текущем году в Беларуси прошли знаковые и крупные мультиспортивные мероприятия - II Европейские игры, легкоатлетический матч Европа - США. "Эти мероприятия прошли на высоком организационном уровне, что подтвердили международные эксперты и наши гости из различных стран. Мы готовы провести любые крупные мероприятия по тяжелой атлетике и рассчитываем на ваше содействие", - сказал он.

В свою очередь Моххамед Хасан Джалюд аль-Шаммари выразил убежденность, что в Беларуси тяжелая атлетика находится на высоком уровне и ей уделяется большое внимание. "Очень рад отметить, что в последние два года применительно к белорусской тяжелой атлетике подходит термин "чистая". Надеюсь, что все те проблемы прошлого остались за спиной, а впереди продуктивный период сотрудничества", - сказал он.-0-

Фото Николая Петрова