Беларусь занимает 7-е место в рейтинге стран - участниц хоккейной Лиги чемпионов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает 7-е место в рейтинге стран, команды которых выступают в хоккейной Лиге чемпионов. Такая информация содержится на официальном сайте турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это лучший показатель среди стран, которые не являются основательницами данного турнира. На счету Беларуси 175 очков. Из них 75 в копилку страны принесла "Юность", после того как в этом сезоне минчане дошли до 1/8 финала турнира. Всего в рейтинге учтены результаты 13 стран, чьи представители спорили за самый почетный трофей в европейском клубном хоккее за четыре года. Система рейтинга влияет на количество участников от страны в Лиге чемпионов. Очки начисляются в зависимости от результатов выступления команд в турнире по итогам каждого сезона. Кроме того, добавляются бонусные баллы за преодоление каждой стадии.

При распределении мест в Лиге чемпионов страны-основательницы всегда оцениваются по шкале от 1 до 6 в соответствии с их положением в рейтинге. Остальные страны могут получить только одно место в Лиге чемпионов. Плюс еще одна квота может быть выделена для победителя Континентального кубка.

В нынешнем сезоне победу в Лиге чемпионов праздновала шведская "Фрелунда", обыгравшая в финале чешский "Маунтфилд" - 3:1. Ранее "Фрелунда" становилась триумфатором Лиги чемпионов в 2016-м, 2017-м и 2019 годах. В 2015 году первым победителем турнира стал еще один шведский клуб "Лулео", а в 2018-м ЛЧ выиграл финский "Ювяскюля". В нынешнем сезоне ЛЧ минская "Юность" успешно выступила в групповом этапе, а в 1/8 финала дважды уступила немецкому "Мюнхену" - 2:3 (дома) и 0:6 (в гостях).-0-

Шведская "Фрелунда" в четвертый раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов Ранее "Фрелунда" становилась триумфатором Лиги чемпионов в 2016-м, 2017-м и 2019 годах. В 2015 году первым победителем турнира стал еще один шведский клуб "Лулео", а в 2018-м ЛЧ выиграл финский "Ювяскюля".