Беларусь занимает 87-е место в рейтинге ФИФА

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня очередном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с прошлым списком, обнародованным 10 апреля, положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и все также имеют 1283 очка.

Топ-10 июньского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1765 очков,

2. Франция - 1733,

3. Бразилия - 1712,

4. Англия - 1661,

5. Уругвай - 1645,

6. Хорватия - 1642,

7. Португалия - 1639,

8. Испания - 1636,

9. Аргентина - 1623,

10. Колумбия - 1622...

24. Украина - 1537...

38. Россия - 1470...

91. Грузия 1267...

Пока в связи пандемией коронавируса все международные матчи отменены, а следующий рейтинг ФИФА планирует опубликовать 16 июля.-0-