Беларусь занимает 87-е место в рейтинге ФИФА

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня очередном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сравнению с прошлым списком, обнародованным 10 апреля, положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и все также имеют 1283 очка.
Топ-10 июньского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия - 1765 очков,
2. Франция - 1733,
3. Бразилия - 1712,
4. Англия - 1661,
5. Уругвай - 1645,
6. Хорватия - 1642,
7. Португалия - 1639,
8. Испания - 1636,
9. Аргентина - 1623,
10. Колумбия - 1622...
24. Украина - 1537...
38. Россия - 1470...
91. Грузия 1267...
Пока в связи пандемией коронавируса все международные матчи отменены, а следующий рейтинг ФИФА планирует опубликовать 16 июля.-0-