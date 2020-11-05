Бельгиец Йеспер Филипсен выиграл 15-й этап "Вуэльты Испании-2020".

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгиец Йеспер Филипсен, выступающий за команду UAE Team Emirates, выиграл 15-й этап "Вуэльты Испании - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бельгиец преодолел расстояние 230,8 км за 6 часов 22 мин. 36 сек. Аналогичное с ним время на финише показали занявший второе место немец Паскаль Аккерман из дружины BORA - hansgrohe и ставший третьим еще один представитель Германии Янник Штаймле, защищающий цвета Deceuninck-Quick Step. Белорус Александр Рябушенко, являющийся одноклубником Йеспера Филипсена, пришел к финишу 74-м.

В генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma - 60 часов 19 мин. 41 сек. Второе место с отставанием от гонщика с Балкан на 39 сек. занимает эквадорец Ричард Карапас из INEOS. Замыкает тройку лидеров британец Хью Карти из EF. Он уступает лидеру 47 сек. Белорус Александр Рябушенко находится на 82-й строке общего зачета, уступая Приможу Рогличу 2 часа 30 мин. 55 сек.-0-