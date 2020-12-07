7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси попала в квалификационную группу Е вместе с командами Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии.

Составы остальных групп:

А - Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

В - Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

С - Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

D - Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

F - Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

G - Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

H - Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

I - Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

J - Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдут победители десяти групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре.

Планируется, что финальный турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах пяти катарских городов. За награды мирового футбольного форума поспорят 32 команды со всех континентов планеты. Решающий поединок за чемпионский титул намечено провести на поле Национального стадиона в Лусаиле.

На предыдущем чемпионате мира в России-2018 золото завоевала сборная Франции, обыгравшая в финале футболистов Хорватии со счетом 4:2. В матче за третье место бельгийцы победили команду Англии с результатом 2:0. Сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.-0-