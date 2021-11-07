Бельгийки стали соперницами белорусских теннисисток в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге состоялась жеребьевка квалификационного этапа розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Теннисистки сборной Беларуси в матче за попадание в финальную стадию главного командного турнира примут на своей арене команду Бельгии. Встреча состоится 15-16 апреля 2022 года. В финальном турнире нынешнего сезона в чешской столице бельгийки победили белорусок со счетом 2:1.

Составы остальных пар квалификации 2022 года:

Австралия - Словакия, Италия - Франция, США - Украина, Чехия - Великобритания, Казахстан - Германия, Канада - Латвия, Нидерланды - Испания, Польша - Румыния.

Победители этих встреч получат путевки в финальный турнир 2022 года. Туда без квалификации попали победительницы этого сезона российские теннисистки и финалист сборная Швейцарии. Обладатель 12-го пропуска в решающую стадию Кубка Билли Джин Кинг определится после апрельских квалификационных матчей. Финал пройдет с 8 по 13 ноября на арене одного из его участников.-0-