Бельгийские и польские арбитры рассудят матчи белорусских клубов в ЛЕ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, которые состоятся 8 августа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру на стадионе "Билино Поле" в Зенице между БАТЭ и боснийским "Сараево" рассудит бригада рефери из Бельгии во главе с Александром Буко.

Встречу на туринском "Стадио Олимпико" между солигорским "Шахтером" и итальянским "Торино" будет судить бригада польских арбитров, которую возглавит Даниель Стефански.

Ответные поединки за выход в плей-офф квалификации ЛЕ белорусские клубы проведут 15 августа: БАТЭ на поле "Борисов-Арены", "Шахтер" - на минском стадионе "Динамо".-0-