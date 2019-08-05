Бельгийские и польские арбитры рассудят матчи белорусских клубов в ЛЕ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил арбитров на первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, которые состоятся 8 августа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игру на стадионе "Билино Поле" в Зенице между БАТЭ и боснийским "Сараево" рассудит бригада рефери из Бельгии во главе с Александром Буко.
Встречу на туринском "Стадио Олимпико" между солигорским "Шахтером" и итальянским "Торино" будет судить бригада польских арбитров, которую возглавит Даниель Стефански.
Ответные поединки за выход в плей-офф квалификации ЛЕ белорусские клубы проведут 15 августа: БАТЭ на поле "Борисов-Арены", "Шахтер" - на минском стадионе "Динамо".-0-
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