Бельгийский конькобежец Барт Свингс выиграл олимпийское золото в масс-старте

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Бельгийский конькобежец Барт Свингс стал олимпийским чемпионом в масс-старте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном забеге 31-летний бельгиец набрал 60 очков и сумел опередить двух представителей Республики Корея - серебро завоевал Чой Чжэ Вон (40), бронзовым призером стал Ли Сын Хун (20). Четыре года назад в Пхенчхане Барт Свингс завоевал серебряную медаль в масс-старте, а золото выиграл Ли Сын Хун.

В финальном забеге у женщин примет участие белорусская конькобежка Марина Зуева.-0-