Бельгийский велогонщик Тим Велленс выиграл 14-й этап "Вуэльты Испании-2020"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгийский велогонщик Тим Велленс из команды Lotto Soudal выиграл 14-й этап "Вуэльты Испании - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй по протяжённости этап (204,7 км) веломногодневки из Луго в Оренсе бельгийский спортсмен преодолел за 4 часа 37 мин. 05 сек.

С аналогичным временем завершили гонку канадец Майкл Вудс из EF, ставший вторым, и чех Зденек Штыбар из Deceuninck - Quick Step, финишировавший на третьей позиции.

Белорус Александр Рябушенко из UАЕ Tеам Emirates занял 69-е место, отстав от победителя на 5 мин. 14 сек.

В генеральной классификации на первой позиции идет словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma - 53 часа 57 мин. 05 сек. Идущий следом эквадорец Ричард Карапас из INEOS отстает от лидера на 39 сек. На третьем месте находится британец Хью Карти из EF. От балканского спортсмена его отделяют 47 сек. Александр Рябушенко находится на 84-й строке общего зачета, проигрывая Приможу Рогличу 2 часа 30 мин. 55 сек.-0-