Бельгийский велогонщик Тим Велленс выиграл 5-й этап Вуэльты Испании-2020

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Бельгийский велогонщик Тим Велленс из команды Lotto Soudal выиграл 5 этап Вуэльты Испании-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап протяженностью 184,4 км Уэса - Сабиньяниго победитель проехал за 4 ч 19 мин. 25 сек. Второе место занял француз Гийом Мартен из Сofidis, уступивший победителю 4 сек. На третьем месте завершил гонку нидерландский спортсмен Тимер Аренсман, проигравший победителю 12 сек.

Белорус Александр Рябушенко из UAE Team Emirates приехал к финишу 48-м. Его время хуже времени триумфатора этапа на 2 мин. 13 сек.

В генеральной классификации лидирует словенец Примож Роглич из Jumbo — Visma – 20 час 52 мин. 31 сек. Вторую позицию занимает ирландец Дэниэл Мартин из Israel Start-Up Nation. Его от обладателя красной майки лидера отделяет 5 сек. На третьем месте держится эквадорец Ричард Карапас. Он проигрывает Приможу Рогличу 13 сек. Александр Рябушенко находится на 87-й позиции, отстающий от словенского атлета на 46 мин. 40 сек.