Бельгийцы не смогли победить греков в товарищеском матче

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские футбольные сборные провели очередные контрольные поединки перед стартом континентального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперники белорусов по отборочному турниру чемпионата мира - 2022 футболисты Бельгии в Брюсселе не смогли победить греков, завершив встречу вничью - 1:1. В первом тайме полузащитник хозяев Торган Азар открыл счет, но удержать победу бельгийцы не сумели - в середине второй половины встречи Георгиос Цавеллас сравнял результат. Сборная Украины в Днепре одолела команду Северной Ирландии - 1:0. Победу хозяевам на 10-й минуте игры принес точный удар Александра Зубкова.

Футболисты сборной Швейцарии в Санкт-Галлене разгромили команду Лихтенштейна с "сухим" счетом 7:0. Хет-трик оформил Марио Гавранович, голевой дубль в активе Кристиана Фасснахта. В немецком Падерборне сборная Турции победила команду Молдовы - 2:0. Ирландская сборная уверенно переиграла в гостях футболистов Андорры - 4:1.

Сегодня свои спарринги проведут еще два соперника белорусских футболистов по квалификации мирового первенства. Команда Эстонии встретится в Хельсинки с финнами. Сборная Чехии в Болонье будет соперничать с итальянцами.

Действующий чемпион Европы сборная Португалии в Мадриде сыграет с испанцами. В Будапеште венгры встретятся с киприотами. Словенцы примут в Копере футболистов Гибралтара.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня на римском "Стадио Олимпико" встречей сборных Италии и Турции. Решающий поединок 16-го по счету первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному - у сборных Советского Союза, Италии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.-0-