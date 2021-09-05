Бельгийцы победили чехов в квалификации футбольного ЧМ-2022

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Бельгии обыграли команду Чехии со счетом 3:0 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух фаворитов группы Е в Брюсселе прошла с преимуществом хозяев поля. На 8-й минуте игры Ромелу Лукаку убежал от соперников и открыл счет, а незадолго до перерыва капитан бельгийской сборной Эден Азар точным ударом завершил эффектную комбинацию. В начале второй половины чехи дважды могли сократить разрыв в счете, но голкипер Тибо Куртуа был начеку. А на 65-й минуте поединка очередная многоходовая атака бельгийцев завершилась точным ударом Алексиса Салемакерса, который поставил последнюю точку.

Выступающие к в этой же группе футболисты сборной Беларуси потерпели третье поражение подряд, уступив в Казани команде Уэльса со счетом 2:3. Уже на 4-й минуте игры капитан белорусской сборной голкипер Сергей Черник сбил в своей штрафной площади капитана гостей Гарета Бейла и тот четко реализовал пенальти. После этого футболисты Уэльса провели еще несколько атак, а потом белорусы сумели дважды поразить ворота Дэнни Уорда: на 29-й минуте игры Виталий Лисакович с пенальти сравнял счет, а через две минуты с его передачи Павел Седько забил второй гол. Во втором тайме гости сразу пошли в атаку, создали несколько опасных моментов и на 68-й минуте заработали второй пенальти, который вновь уверенно пробил Гарет Бейл. В оставшееся время обе команды имели шансы добиться успеха, но это удалось только гостям - на 3-й добавленной минуте Гарет Бейл забил свой третий гол.

На старте отборочного турнира выиграли на своем поле у эстонцев (4:2), а потом проиграли на выезде Бельгии (0:8) и Чехии (0:1). Следующий матч подопечные Георгия Кондратьева также сыграют в Казани 8 сентября против бельгийцев.

Положение команд: Бельгия - 13 очков (5 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Эстония - 0 (3).-0-