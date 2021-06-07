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07 июня 2021, 09:01

Бельгийцы победили хорватов в контрольном матче перед стартом ЧЕ

Фото из архива
Фото из архива

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Бельгии добились победы над хорватами со счетом 1:0 в последнем контрольном матче перед началом чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Брюсселе, бельгийцы вышли вперед на 38-й после точного удара Ромелу Лукаку. После перерыва игра выровнялась, гости имели несколько возможностей отыграться, но успеха так и не добились. Сборная Бельгии является одним из соперников белорусских футболистов в квалификации чемпионата мира.

В Мидлсбро сборная Англии одолела румынскую команду с тем же минимальным перевесом 1:0, благодаря голу Маркуса Рэшфорда, который реализовал пенальти на 68-й минуте игры. Через 10 минут англичане заработали еще один пенальти, но удар Джордана Хендерсона парировал Флорин Ницэ. С таким же результатом шотландцы переиграли на выезде команду Люксембурга. Сборная Нидерландов в Энсхеде разгромила футболистов Грузии со счетом 3:0. В Вене австрийцы и словаки не выявили победителя - ничья 0:0. Датчане победили в Бреннбю гостей из Боснии и Герцеговины - 2:0. В испанской Малаге греки взяли верх над норвежцами с результатом 2:1.

Сегодня пройдут еще два спарринга участников континентального первенства. Футболисты Украины примут в Харькове киприотов, в Дюссельдорфе сборная Германии сыграет с латвийской командой.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня на римском "Стадио Олимпико" встречей сборных Италии и Турции. Решающий поединок 16-го по счету первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному у сборных Советского Союза, Италии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.-0-

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