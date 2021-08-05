Бельгийцы впервые стали олимпийскими чемпионами по хоккею на траве

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Бельгии по хоккею на траве впервые завоевала золотые олимпийские медали, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за чемпионский титул бельгийцы в упорнейшей борьбе лишь в серии послематчевых буллитов одолели соперников из Аргентины. Игровое время завершилось вничью - 1:1, а в серии буллитов удача была на стороне европейской команды - 3:2. Таким образом, бельгийцы взяли реванш у аргентинцев за поражение в финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро

В игре за бронзовые медали хоккеисты Индии оказались сильнее сборной Германии - 5:4.

Завтра определятся медалисты в женском турнире. В финале за олимпийское золото встретятся сборные Нидерландов и Аргентины, а бронзовые награды разыграют спортсменки Великобритании и Индии.-0-