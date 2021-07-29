Белинда Бенчич вышла в финал теннисного олимпийского турнира

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (12-й номер мирового рейтинга) первой пробилась в финал одиночного разряда Олимпиады, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале швейцарка почти за три часа переиграла в трехсетовом поединке представительницу Казахстана Елену Рыбакину (20) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:3. Соперница Белинды Бенчич по решающему матчу олимпийских состязаний определится после встречи украинки Элины Свитолиной (6) и чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой (42).

В мужском одиночном разряде сегодня проходят четвертьфинальные баталии. Первым в полуфинал вышел российский теннисист Карен Хачанов (25), одолевший француза Уго Умбера (28) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. В поединке за выход в финал Хачанов сыграет с победителем матча между еще одним российским теннисистом Даниилом Медведевым (2) и испанцем Пабло Карреньо Бустой (11). Японский теннисист Кеи Нисикори (69), победивший в 1/8 финала белоруса Илью Ивашко (66), встречается в четвертьфинале с первым номером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем. Представитель Германии Александр Зверев (5) сыграет с французским теннисистом Жереми Шарди (68).

Финал соревнований мужских тандемов будет чисто хорватским - Иван Додиг и Марин Чилич поспорят за олимпийское золото с Николой Мектичем и Мате Павичем.

Олимпийский турнир теннисистов финиширует 1 августа.-0-