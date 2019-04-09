Белорус Александр Гуштын стал вторым на ЧЕ по вольной борьбе в Румынии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен вольного стиля Александр Гуштын (весовая категория - 97 кг) поднялся на вторую ступень пьедестала почета чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке он уступил олимпийскому чемпиону 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянину Абдулрашиду Садулаеву - 1:3. Бронзовые награды завоевали грузинский атлет Элизбар Одикадзе и спортсмен из Азербайджана Нурмагомед Гаджиев.

В состязаниях принимают участие более 520 атлетов из 38 стран. Завершится чемпионат Европы 14 апреля.

Борьба входит в программу II Европейских игр. В минском Дворце спорта в июне будет разыграно 18 комплектов медалей в трех видах борьбы.-0-