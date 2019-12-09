Белорус Александр Гуштын выиграл бронзу престижного турнира по борьбе во Владикавказе

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец-"вольник" Александр Гуштын выиграл бронзу престижного международного турнира "Аланы-2019" в российском Владикавказе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен, выступающий в весовой категории 97 кг, одержал победы над россиянами Шамилем Исмаиловым и Тамиком Джикаевым. Олимпийский чемпион 2016 года американец Кайл Снайдер в четвертьфинале оказался сильнее белоруса. Но поскольку представитель США прошел в финал, Александр Гуштын получил право оспорить бронзу. И этой возможностью белорусский "вольник" воспользовался сполна, победив в схватке за третье место еще одного спортсмена из России Магомедхана Магомедова.

Еще одну бронзовую медаль выиграл грузин Элизбар Одикадзе. Серебро у россиянина Владислава Байцаева, который в решающей схватке признал силу Кайла Снайдера - 2:5.

Фото Белорусской федерации борьбы

3-й Международный турнир по вольной борьбе "Аланы-2019" собрал во Владикавказе 235 спортсменов из 25 стран мира. Они разыграли не только медали, но и солидный по меркам древнего единоборства призовой фонд - $100 тыс.-0-