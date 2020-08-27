Белорус Александр Рябушенко занял 13-е место на ЧЕ по велоспорту на шоссе

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гонщик Александр Рябушенко занял 13-е место на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который продолжается в Плуэ (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время групповой гонки среди мужчин на одном из отрезков дистанции 177,45 км произошел завал, в котором пострадали несколько велосипедистов. Но уже на финише итальянец Джакомо Ниццоло показал результат 12, 23 мин. Второе место занял француз Арно Демар, а на третьей позиции старт завершил немец Паскаль Аккерман. Белорус Александр Рябушенко также оказался в группе лидеров и занял 13-е место.

Согласно правилам, если спортсмены финишировали менее чем в трех секундах между собой, то фиксируется одно и то же время.

В групповых стартах спортсменок возрастной категории U-23, которые соревновались на дистанции 81,9 км, белоруска Анастасия Колесова заняла 22-е место в итоговом протоколе. Ее результат 2 часа 15,27 мин, как и у победительницы из Италии Элизы Бальзамо, серебряной медалистки из Нидерландов Лоннеке Унекен и Эммы Сесиль Йоргенсен из Дании.

Чемпионат Европы завершится 28 августа. 27 августа пройдет мужская U-23 (136,5 км) и женская (109,2 км) групповые гонки. 28 августа пройдут юниорские групповые гонки и смешанная эстафета.-0-