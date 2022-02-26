Белорус Александр Воронов не вышел в четвертьфинал лыжного спринта на этапе Кубка мира

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Александр Воронов не смог пройти в основные соревнования в спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В квалификации спринта свободным стилем Воронов показал 53-й результат, проиграв победителю Люке Шанава из Франции 13,4 сек. В финальную часть соревнований пробились 30 лучших участников, всего на старт квалификации вышли 66 человек.
Четвертьфинальная стадия в мужском спринте стартует в 16.00 по минскому времени.-0-