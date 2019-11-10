Белорус Алексей Гарапунчик - в числе лучших хоккеистов "Кубка Президентского спортивного клуба"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Алексей Гарапунчик стал обладателем приза лучшему защитнику международного турнира "Кубок Президентского спортивного клуба" среди игроков до 17 лет, который завершился на льду "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси заняла на юниорских состязаниях в Минске третье место. Победителями стали юные хоккеисты России. "Серебро" выиграла словацкая дружина.

Международный турнир по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд "Кубок Президентского спортивного клуба" ведет отсчет своей истории с ноября 2007 года.

Организаторами турнира выступают Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное культурно-спортивное учреждение "Чижовка-Арена", Минский городской исполнительный комитет, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь"-0-.