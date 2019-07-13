Белорус Алексей Котковец занял третье место в метании копья на ЧЕ (U-23) в Швеции

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Алексей Котковец занял третье место в метании копья на чемпионате Европы (U-23) по легкой атлетике в Евле (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вторая попытка оказалась для белоруса лучшей - 80 м 31 см. Победителем с рекордом турнира стал Ципран Мжиглод - 84 м 97 см. Серебряная награда у Александру Новака из Румынии - 81 м 75 см.

В секторе для прыжков в высоту Карина Таранда не смогла подняться на пьедестал почета чемпионата, заняв четвертую позицию - 1 м 92 см. Первое место у Юлии Левченко из Украины 1 м 97 см.

В активе белорусской сборной на текущих соревнованиях четыре медали: одна золотая (Эльвира Герман), одна серебряная (Анастасия Маслова) и две бронзовые награды (Елизавета Скворцова и Алексей Котковец).

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди атлетов до 23 лет завершится в Евле 14 июля.-0-