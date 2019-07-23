Белорус Алексей Жерносек завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным лыжам

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новополочанин Алексей Жерносек завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным лыжам за катером, который прошел в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Именитый атлет, многократный чемпион и рекордсмен мира подтвердил свой класс в фигурном катании, получив 11620 баллов. На второй строке итогового протокола разместился Пьер Баллон из Франции - 11050 баллов, а третье место занял его соотечественник Луи Дюплан-Фрибург - 10490.
В активе белорусской команды на турнире и серебро в прыжках с трамплина Анны Стрельцовой, которая показала результат 52,8 м. Опередить белоруску удалось лишь Мари Вымпрянецовой из Греции - 53,1 м.
В сумме многоборья (фигурное катание, прыжок с трамплина и слалом) Анна Стрельцова заняла второе место, третье - у еще одной белоруски Александры Данишевской.
В общекомандном зачете чемпионата сборная Беларуси заняла второе место. Первое - у французских воднолыжников.
Как сообщалось, 6-8 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки по воднолыжному спорту в поселке Волчковичи под Минском состоится чемпионат Европы за электротягой, а 13-15 сентября пройдет юниорское континентальное первенство по воднолыжному спорту.-0-
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