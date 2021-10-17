Белорус Андрей Фильчук выиграл турнир по теннису на колясках в Москве

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Фильчук выиграл международный турнир по теннису на инвалидных колясках "Икар 2021" в Москве (категория Quad). Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА тренер-администратор национальной команды Беларуси по инваспорту Марина Григорян.

В финальном поединке одиночного разряда белорус выиграл у Максима Владимирова из России - 6:3, 6:4.

В парном разряде Андрей Фильчук и Максим Владимиров победили в финале Владислава Чеботарева и Евгения Гулюкина - 6:1, 6:0.

Кроме того, отметим следующие результаты белорусских спортсменов-колясочников, выступавших в столице России, - в парном разряде третье место заняла Виктория Сафонова.

Завершили состязания на полуфинальной стадии турнира Алена Бернович в одиночном разряде и Артем Ермак в состязаниях мужских дуэтов.

Теннис на инвалидных колясках является официальным паралимпийским видом спорта, такие соревнования проводятся на всех четырех турнирах большого шлема, Международная федерация тенниса организует регулярный тур соревнований для теннисистов-колясочников - ITF Wheelchair Tennis Tour.

В категории Quad выступают спортсмены с поражением шейного отдела позвоночника или существенной потерей функции, по крайней мере, в одной верхней конечности. Некоторым игрокам разрешается использовать инвалидные коляски с электрическим приводом.-0-