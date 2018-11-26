Белорус Андрей Лиховицкий вошел в топ-10 этапа КМ по спортивной гимнастике в Германии

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Лиховицкий вошел в десятку сильнейших в двух дисциплинах на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Коттбусе (Германия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
В упражнении на брусьях в квалификации он показал третий результат, а в финале получил от арбитров 14,300 балла и занял шестое место. Победителем стал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро украинец Олег Верняев (15,000). В другом виде, упражнении на перекладине, Андрей Лиховицкий разместился на пятой позиции - 14,233 балла. Победу праздновал Эпке Зондерланд из Нидерландов - 14,866 балла, для которого это третий успех в Коттбусе.
Кроме Андрея Лиховицкого в этапе Кубка мира приняли участие белорусы Павел Булавский и Егор Шарамков, которые не пробились в финал в отдельных упражнениях. В Германии выступили многие титулованные спортсмены из 50 стран мира.-0-
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