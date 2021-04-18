Белорус Андрей Орловский победил Чейза Шермана на турнире UFC в Лас-Вегасе

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Орловский победил американца Чейза Шермана на турнире UFC в Лас-Вегасе, сообщает БЕЛТА.

Первый раунд противоборства остался за американцем, однако в двух остальных пятиминутках лучше действовал уже белорус. Это преимущество было отражено в судейских оценках, которые единодушно отдали победу белорусу - 29:28, 29:28, 29:28.

Для Андрея Орловского эта победа стала 31-й в профессиональной карьере при 20 поражениях (в том числе 20 побед и 14 поражений в UFC). В рекорде Чейза Шермана теперь 15 побед и 7 поражений (в том числе 3 победы и 6 поражений в боях под эгидой UFC).

Это был последний бой белорусского ветерана ММА по действующему соглашению с UFC. О том, будет ли продлено соглашение, пока не сообщается.-0-