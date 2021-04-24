Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Кацер, выступающий в весовой категории 55 кг занял пятое место на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлет из Сенно записал на свой счет победу над украинцем Михаилом Ступиным – 6:3, но не смог развить успех, уступив турку Екрему Озтюрку – 0:8. К сожалению, в схватке за бронзу армянин Рудик Мкртчян также был сильнее белоруса – 0:8. Еще одну бронзу выиграл немец Фабиан Шмитт. Чемпионом Европы стал россиянин Эмин Сефершаев, победивший в финале Экрема Озтюрка из Турции, ставшего серебряным медалистом со счетом 7:0.

В категории 63 кг Беларусь представлял Сослан Дауров. Он завершил спор за медали после поражения от Грача Погосяна из Армении в квалификации – 0:6.

Золото в данном дивизионе выиграл россиянин Джамболат Локъяев, который в решающем поединке был сильнее Талеха Маммадова из Азербайджана – 5:0. Бронзовые медали на свой счет записали Лери Абуладзе из Грузии и Александр Юркьянс из Латвии.

В весе 77 кг чемпионом Европы стал венгр Тамаш Леринц, оказавшийся в споре за золото сильнее турка Юнуса Эмре Башара – 8:0. Бронзовые медали выиграли Санан Сулейманов из Азербайджана и хорват Антонио Каменьяшевич.

Выступавший в данной категории белорусский спортсмен Тимур Бердыев одержал победы над Джонни Буром из Франции – 11:2, Сачино Давитая из Грузии – 6:5 и уступил будущему победителю из Венгрии – 0:9. В утешительной схватке сильнее атлета из Минской области был будущий бронзовый медалист состязаний из Хорватии.-0-