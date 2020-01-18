Белорус Артем Королек вошел в символическую сборную первого этапа гандбольного ЧЕ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Королек вошел в символическую сборную первого этапа гандбольного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров белорусской дружины стал лучшим линейным среди представителей всех 24 команд. Сейчас Артем Королек занимает 5-е место среди лучших снайперов континентального первенства, забросив 22 мяча.

Лидирует норвежский бомбардир Саннер Сагосен, на лицевом счету которого 34 гола. Кроме этих гандболистов, в символическую сборную также вошли Гонсало Перес де Варгас (Испания); Кай Смитс (Нидерланды), Андре Шмид (Швейцария), Блаж Янц (Словения), Магнус Йендаль (Норвегия).

Сегодня на чемпионате Европы состоятся матчи в группе I: Беларусь - Чехия, Испания - Австрия, Германия - Хорватия. Положение команд: Испания - 4 очка, Хорватия - 4, Германия - 2, Австрия - 2, Чехия - 0, Беларусь - 0.-0-