Белорус Артем Зайцев занял 13-е место на ЧЕ по велоспорту на треке в Пловдиве

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорус Артем Зайцев занял 13-е место в индивидуальном спринте у мужчин на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который продолжается в Пловдиве (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучше других в данном виде программы выступил немецкий велосипедист Максимилиан Леви, опередивший в финальном противоборстве российского спортсмена Дениса Дмитриева. Третье место оставил за собой Василиус Лендел из Литвы.
В аналогичном виде программы у женщин, россиянка Анастасия Войнова опередила свою соотечественницу Дарью Шмелеву. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за украинкой Еленой Стариковой.
Чемпионат Европы по велоспорту на треке продлится в Пловдиве (Болгария) до 15 ноября. За это время станут известны обладатели 22 комплектов наград.-0-