Белорус Денис Мазур занял шестое место на ЧЕ по велоспорту на треке в Пловдиве

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА / Белорус Денис Мазур занял шестое место в индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке в Пловдиве (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем чемпионата Европы в данной дисциплине стал португалец Иво Оливейра, преодолевший в финале 4000 м за 4 мин. 08,116 сек. Второе место занял итальянец Джонатан Милан – 4 мин. 08,772 сек. Замкнул тройку сильнейших россиянин Лев Гонов, опередивший в заезде за бронзу своего соотечественника Александра Евтушенко.

У женщин в гонке по очкам на 25 км не было равных британке Кэти Арчибальд. Победу ей принесли 57 пунктов. Второе место заняла итальянка Сильвия Занарди – 39 пунктов. Польская велосипедистка Каролина Карасевич заняла третье место с 35-ю пунктами в своем активе.

У сборной Беларуси остается в активе две серебряные медали, выигранные Анной Терех в скрэтче и Евгением Корольком в омниуме.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке продлится в Пловдиве (Болгария) до 15 ноября. За это время станут известны обладатели 22 комплектов наград. -0-