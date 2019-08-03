Белорус Дмитрий Бонько завоевал золото юношеского ЧМ по греко-римской борьбе

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Бонько завоевал золотую медаль юношеского чемпионата мира (U-18) по греко-римской борьбе в Софие (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 65 кг на пути к финалу уроженец Брестской области и учащийся РГУОР одержал четыре победы. Наиболее сложным оказался поединок в полуфинале против Аттилы Тамаша Тосмяги из Венгрии, который завершился вничью, но по решению судей победа была отдана белорусу.

В финале Дмитрий Бонько был сильнее Шероза Очилова из Таджикистана - 6:2.

Золотая медаль чемпионата мира для атлетов до 18-и лет стала первой в копилке сборной Беларуси. Турнир завершится в столице Болгарии 4 августа.-0-