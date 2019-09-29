Белорус Дмитрий Дюбин не смог завершить состязания по ходьбе на ЧМ по легкой атлетике в Дохе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Дюбин, специализирующийся на спортивной ходьбе, сошел с дистанции по ходу стартов на 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике, который с 27 сентября по 6 октября проходит в Дохе. Золото выиграл японец Юсуке Судзуки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неприятность случилась с Дмитрием на 12-м км дистанции. После схода спортсмена к нему сразу подбежали представители медицинских служб, оказав необходимую помощь.
Чемпионский титул выиграл японец Юсуке Судзуки преодолевший 50 км за 4 часа 4 минуты 20 секунд. С отставанием в 39 секунд от него финишировал португальский ходок Жоао Виейра. Бронза у канадца Эвана Данфи, пересекшего финишную черту спустя 4 часа 5 минут 2 секунды после начала соревнований. -0-