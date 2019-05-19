Белорус Дмитрий Дюбин стал серебряным призером Кубка Европы по спортивной ходьбе

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Дюбин стал серебряным призером Кубка Европы на дистанции 50 км по спортивной ходьбе, который завершился в литовском Алитусе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года в Берлине установил на прошедших соревнованиях личный рекорд 3 часа 45 мин. 51 сек. Быстрее белоруса 50 км преодолел лишь француз Йоханн Динис - 3 часа 37 мин. 43 сек. Бронзовым призером Кубка Европы стал Жоао Виейра - 3 часа 46 мин. 38 сек.

Как отметили в федерации, Дмитрий Дюбин также выполнил квалификационный норматив для участия в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Мужская сборная Беларуси по спортивной ходьбе (Дмитрий Дюбин, Александр Ляхович, Владимир Колесник) в командном зачете удостоилась также бронзовой награды.

В соревнованиях среди женщин в ходьбе на 50 км белоруски Анастасия Яцевич (4 часа 16 мин. 39 сек.) стала пятой, Надежда Дорожук ( 4 часа 17 мин. 29 сек.) - седьмой. Победила итальянка Элеонора Джорджи - 4 часа 04 мин. 50 сек.

Кубок Европы по спортивной ходьбе завершится стартами у мужчин и женщин на 20 км.-0-