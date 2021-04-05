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05 апреля 2021, 22:25

Белорус Дмитрий Иванов занял 10-е место на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Иванов, выступавший в весовой категории 67 кг, занял 10-е место в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Могилева показал в сумме двоеборья результат 285 кг (рывок:130 кг + толчок: 155 кг).  По сумме двух упражнений победу праздновал турок Мухаммед Озбек – 323 кг (145 кг+ 178 кг). Второе место занял итальянец Мирко Занни – 318 кг (148 кг+170 кг). Замкнул тройку сильнейших болгарин Валентин Генчев – 315 кг (138 кг +177 кг).

У женщин в весовой категории 59 кг двоеборье выиграла спортсменка из Азербайджана Боянка Костова  – 211 кг (рывок: 95 кг+ толчок: 116 кг). Серебро у россиянки Ольги Те – 210 кг (95 кг+115  кг). Бронзовая награда у Доры Чаконте из Франции – 210 кг (95 кг+115 кг), которая уступила россиянке по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершится 11 апреля.-0-

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