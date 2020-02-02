Белорус Дмитрий Лазовский занял 4-е место в гонке преследования на ЧМ по биатлону среди юниоров

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Лазовский занял 4-е место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовый призер в гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами, ушедший на дистанцию под третьим номером, допустил два промаха и отстал от чемпиона на 7,1 сек. Выиграл гонку немец Данило Ритмюллер, показавши итоговый результат 35 мин. 34,2 сек. (3 промаха). Серебро завоевал Саид Каримулла Халили из России - отставание от чемпиона 0,6 сек. (5 промахов). Бронза обрела словенскую прописку благодаря Алексу Цисару, который отстал от немецкого спортсмена на 1,2 сек. (1 промах).

Что касается остальных белорусов, то Илья Авсеенко финишировал 25-м, Кирилл Тюрин - 43-м, Александр Мацкевич - 48-м.

Чемпионат мира - 2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21) в швейцарском Ленцерхайде завершится сегодня гонкой преследования на 10 км у юниорок.-0-