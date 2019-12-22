Белорус Дмитрий Мазуркевич занял 8-е место на этапе КМ по фристайлу в Китае

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Дмитрий Мазуркевич занял 8-е место на этапе Кубка мира по воздушной акробатике в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй соревновательный день Дмитрий Мазуркевич завершил состязания с оценкой 103,95 балла. На старт этапа Кубка мира выходили еще двое белорусов. Максим Густик занял 10-е место (102,66), а Павел Дик - 11-ю позицию в итоговом протоколе (94,35).

Тройку сильнейших составили Ци Гуанпу из Китая (128,05), россиянин Максим Буров (126,70) и еще один китаец Цзя Цзунъян (123,90).-0-