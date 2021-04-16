Белорус Дмитрий Миньков занял пятое место на ЧЕ по дзюдо в Португалии

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Дмитрий Миньков занял пятое место на чемпионате Европы по дзюдо в Лиссабоне (Португалия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающий в весовой категории 66 кг спортсмен одержал победы над португальцем Андре Диого и украинцем Богданом Лядовым. После поражения от грузина Важи Маргвелашвили белорус получил шанс в утешительном турнире.

Соперник из Молдовы Вадим Бунеску продержался против Дмитрия Минькова менее трех минут. К сожалению, в споре за бронзу дзюдоист из Могилевской области был вынужден признать превосходство португальского атлета Жоао Крисостомо.

Золото в категории 66 кг выиграл итальянец Мануэль Ломбардо, победивший в финале обидчика белоруса Важу Маргвелашвили. Еще одна бронза пришлась впору Альберто Гаитеро Мартину из Испании.

В весе 60 кг у мужчин, где белорусы не выступали, победил испанец Франсиско Гарригос. Серебро у Луки Мхеидзе из Франции. Бронзовые награды разделили Карамат Гусейнов из Азербайджана и россиянин Яго Абуладзе.-0-

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