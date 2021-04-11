Белорус Эдуард Зезюлин занял 4-е место на ЧЕ по тяжелой атлетике

11 апреля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Белорус Эдуард Зезюлин, выступающий в весовой категории свыше 109 кг занял четвертое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сумме двоеборья белорус покорил вес 424 кг (рывок 197 кг+ толчок 227 кг). Тройку призеров возглавил грузинский спортсмен Лаша Талахадзе, установивший абсолютный мировой рекорд в двоеборье - 485 кг (222кг+263 кг). Второе место занял армянин Гор Минасян - 464 кг (216 кг+248 кг). Третья позиция в итоговом протоколе по сумме двоеборья осталась за еще одним армянином Вараздатом Лаляном - 445 кг (205 кг+240 кг).

В данной весовой категории выступал еще один представитель Беларуси, Андрей Арямнов. Ему удалось поднять в сумме 375 кг (170 кг+ 205 кг). Этот результат не позволил ему подняться выше 14-го места в итоговом протоколе.

В стартах женщин в категории свыше 87 кг белоруска Екатерина Андрейковец заняла девятое место, подняв в двоеборье 203 кг (89 кг+114 кг).

Золото выиграла выиграла Эмили Кэмпбелл из Великобритании — 276 кг (122кг +154кг), серебро у украинки Анастасии Лысенко — 252 кг (116 кг+136 кг), бронза у турчанки Мелике Гунал — 243 кг (108 кг+135кг).

Таким образом, белорусские тяжелоатлеты завоевали на континентальном первенстве в Москве пять наград. Два серебра в двоеборье и рывке выиграл Петр Асаенок (96 кг). Кроме того, Геннадий Лаптев (61 кг) и Сергей Шаренков (102 кг) выиграли малые бронзовые награды ЧЕ в рывке, а Дарья Наумова (76 кг) стала обладательницей малой бронзы в упражнении толчок.

В медальном зачете по малым ( в отдельных упражнениях) и большим наградам (в двоеборье) первенствовала команда Украины- 10 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали. Вторая позиция у болгарской дружины - 8-8-3. Замкнули тройку призеров тяжелоатлеты Грузии - 8-4-1.-0-