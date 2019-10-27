Белорус Эдуард Зезюлин завоевал серебряную медаль на молодежном ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Эдуард Зезюлин (весовая категория свыше 109 кг) стал вторым на молодежном чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который прошел 17-27 октября в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сумме двоеборья (рывок и толчок) Эдуард Зезюлин показал результат в 432 кг (197+235) и установил новый рекорд Беларуси в толчке. На высшую ступень пьедестала почета поднялся армянин Симон Мартиросян (198+236). Бронзовую медаль завоевал грузин Георгий Чхеидзе (182+228).

Еще один белорус Алексей Мжачик (свыше 109 кг) занял сегодня четвертое место в двоеборье.

Ранее золотую награду сборной Беларуси в двоеборье на континентальном форуме среди молодежи принесла Людмила Псыщаница (55 кг), ее партнер по команде Геннадий Лаптев (67 кг) занял второе место. Серебряную медаль у юниоров завоевал Игорь Лозко (81 кг), бронзу - Сергей Шаренков (89 кг) и Константин Куровский (109 кг), на высшую ступень пьедестала почета поднимался Андрей Орленок (102 кг).

В Бухаресте в юниорском (U-20) и молодежном (U-23) чемпионатах Европы участвовало около 500 спортсменов из 40 стран. Оба турнира были лицензионные и дали атлетам право заработать очки в олимпийский рейтинг Токио-2020. Юниорский чемпионат носил золотой статус, молодежный - серебряный.

Следующим важным стартом для белорусских спортсменов станет международный турнир по тяжелой атлетике памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича Alexander Cup, который пройдет 1-5 ноября в Гродно.

Международная федерация тяжелой атлетики присвоила турниру статус "Квалификационное мероприятие к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Серебряный уровень". Соревнования включены в официальный календарь МФТА.-0-