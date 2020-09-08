Белорус Егор Герасимов не попал в основную сетку теннисного турнира в Кицбюэле

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (72-й номер мирового рейтинга) не сумел выйти в основную сетку турнира в австрийском Кицбюэле с призовым фондом 542,7 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке квалификации Егор Герасимов за полтора часа проиграл в двух сетах немецкому теннисисту Максимилиану Мартереру (337) - 4:6, 4:6.

В первом квалификационном раунде белорус обыграл австрийского теннисиста Александра Эрлера (494) - 7:6 (7:2), 6:3.

На женском турнире в турецком Стамбуле с призовым фондом $202 тыс. белоруска Александра Саснович (106) сегодня вечером проведет матч 1/16 финала с представительницей Казахстана Зариной Дияс (69). В 1/8 финала парного разряда этих соревнований белоруска Лидия Морозова и румынская спортсменка Кристина-Андреа Миту встретятся с американо-чилийским тандемом Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи.

Турниры в Кицбюэле и Стамбуле завершатся 13 сентября.-0-