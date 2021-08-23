Белорус Егор Герасимов победил на старте теннисного турнира в США

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (81-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.В 1/32 финала одиночного разряда белорус за 2,5 часа одолел в трехсетовом поединке словацкого теннисиста Норберта Гомбоша (112) - 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.Следующим соперником Егора Герасимова будет француз Ришар Гаске (82). Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (63) в матче первого раунда сегодня встретится с итальянцем Андреасом Сеппи (88). Победитель этого поединка в 1/16 финала сыграет с хорватом Марином Чиличем (36).Эти состязания финишируют 28 августа, после чего лучшие теннисисты планеты отправятся в Нью-Йорк на последний в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября.-0-