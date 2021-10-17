Белорус Егор Герасимов пробился в основную сетку Кубка Кремля

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (101-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку розыгрыша Кубка Кремля, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финале квалификации белорус одолел в трехсетовом поединке представителя Швеции Элиаса Имера (164) - 4:6, 1:6, 6:2. В первом круге Егор Герасимов победил индийского теннисиста Рамкумара Раманатана (191) - 6:3, 6:4. Завтра лучший белорусский теннисист Илья Ивашко (45) в 1/16 финала основного турнира сыграет с российским теннисистом Евгением Донским (149).

В решающем матче женской квалификации белорусская теннисистка Вера Лапко (373) уступила американке Бернарде Пере (98) - 1:6, 4:6. В первом квалификационном раунде белоруска обыграла итальянку Лючию Бронцетти (150) - 6:3, 6:1. Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление с 1/8 финала, где ее соперницей будет победительница встречи между австралийкой Айлой Томлянович (47) и россиянкой Людмилой Самсоновой (42).

В этом году общий призовой фонд Кубка Кремля составляет $1,345 млн, турнир завершится 24 октября. В 2010 году его победительницей стала белоруска Виктория Азаренко, а в 2009 году в финале играла Ольга Говорцова.-0-