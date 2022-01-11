Белорус Егор Герасимов проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Аделаиде

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (106-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белорус уступил в трехсетовом поединке итальянскому теннисисту Джанлуке Магеру (62) - 6:4, 5:7, 4:6. Матч длился два часа. На прошлой неделе эти соперники встречались в 1/8 финала предыдущего турнира в Аделаиде и тогда Герасимов взял верх - 6:1, 3:6, 6:3. Следующим соперником Магера будет россиянин Карен Хачанов (30). Так же, как и неделю назад, Егор Герасимов вышел в основную сетку, одержав две виктории в квалификации - над аргентинцем Хуаном Черундоло (81) - 6:4, 5:7, 7:5 и представителем Монако Хьюго Нисом (692) - 6:2, 6:3.

В 1/16 финала женской части соревнований в Аделаиде вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко уступила шведке Ребекке Петерсон (93) - 7:5, 1:6, 5:7. В парном разряде белоруска Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан вышли в четвертьфинал, победив в 1/8 финала бельгийско-немецкий дуэт Кимберли Циммерманн/Юлия Вахачик - 2:6, 7:6 (7:5), 10:4. В матче за выход полуфинал Морозова и Кристиан встретятся с японским тандемом Макото Ниномия/Эри Ходзуми.

В первом раунде парного разряда мужского турнира в Сиднее белорус Андрей Василевский и украинец Денис Молчанов проиграли польско-чешскому дуэту Шимон Валков/ Иржи Веселы - 6:4, 6:7 (2:7), 8:10.

Состязания в Аделаиде и Сиднее завершатся 15 января. Затем ведущие теннисисты мира перебазируются в Мельбурн, где 17 января стартует первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии.-0-