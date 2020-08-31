Белорус Егор Герасимов вышел в 1/32 финала US Open

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился во второй раунд открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/64 финала белорус, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, сегодня победил серба Душана Лайовича, у которого 24-я позиция в рейтинге ATP, - 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Следующим соперником Егора Герасимова будет австралийский теннисист Джордан Томпсон, который находится на 63-м месте в мировом рейтинге.-0-