Белорус Егор Герасимов вышел в 2-й круг квалификации турнира в Кицбюэле

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (72-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал в квалификации турнира в австрийском Кицбюэле с призовым фондом 542,7 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого квалификационного раунда белорус за полтора часа обыграл австрийского теннисиста Александра Эрлера (494) - 7:6 (7:2), 6:3. Завтра в решающем поединке за попадание в основную сетку соперником Егора Герасимова будет немецкий теннисист Максимилиан Мартерер (337).

На женском турнире в турецком Стамбуле с призовым фондом $202 тыс. белоруска Александра Саснович (106) в 1/16 финала сыграет с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс (69). В 1/8 финала парного разряда этих соревнований белоруска Лидия Морозова и румынская спортсменка Кристина-Андреа Миту встретятся с американо-чилийским тандемом Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи.

Турниры в Кицбюэле и Стамбуле завершатся 13 сентября.-0-